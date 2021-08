Lula aconselha ministro da Saúde: “você não precisa viajar a Londres para aprender a cuidar da Covid. Vá visitar os estados”

Em solenidade no Maranhão, com a presença do governador Flávio Dino (PSB-MA), Lula revelou que ligou para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o aconselhou sobre ações no combate à Covid edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma solenidade nesta quinta-feira (19) em São Luís (MA) (19), ao lado do governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB-MA), em agenda que faz parte da visita do petista pela região Nordeste do país. Durante sua fala, ele revelou que ligou para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o aconselhou sobre ações no combate à Covid.

"Você não precisa ir a Paris, você não precisa viajar a Londres para aprender a cuidar da Covid. Vá visitar os estados, ver o que nossos governadores e prefeitos estão fazendo sem a ajuda necessária que o governo federal deveria dar", disse Lula ao relatar o diálogo com o ministro de Jair Bolsonaro.

Lula ainda defendeu a vacinação obrigatória. “É como a mãe que insiste pro filho tomar remédio e ele não quer. Ela insiste porque quer que o filho melhore. Eu já tomei duas doses, se falarem de terceira tomo de novo. Eu acredito tanto na ciência que se precisar eu tomo vacina até na testa.”

PUBLICIDADE

Ela também ressaltou a importância da prevenção ao vírus e disse que “outra coisa que temos que aguentar e continuar usando é a máscara”. “Eu vou sair daqui do Maranhão sem saber como é o rosto e o sorriso das pessoas que encontrei. A gente reclama, mas a máscara é imprescindível e pode salvar nossas vidas”, concluiu.

Veja:

PUBLICIDADE

Lula no Maranhão | Visita à obra do Hospital da Ilha e 2ª dose da vacinação dos trabalhadores da construção civil https://t.co/ByPMgbyNrI — Lula (@LulaOficial) August 19, 2021

PUBLICIDADE