Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro em 11 pontos no Nordeste, diz Genial/Quaest

247 - A distância entre os candidatos Lula (PT) e Jair Bolsonaro aumentou 11 pontos no Nordeste, segundo a pesquisa Genial/Quaest de intenção de votos para o segundo turno presidencial.

Na primeira pesquisa do mesmo instituto após o primeiro turno, divulgada em 6 de outubro, Lula tinha 62% nos estados nordestinos e Bolsonaro, 29%, uma distância de 33 pontos percentuais.

Na pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 13, Lula aparece com 68% no Nordeste, contra 24% de Bolsonaro, ampliando a distância, que agora é de 44 pontos percentuais.

O levantamento, levando em consideração todas as regiões, aponta Lula com 54% dos votos válidos contra 46% de Bolsonaro.

O candidato de extrema direita, por outro lado, cresceu no Sudeste e no Centro-Oeste. Entre o eleitorado do Sudeste, Bolsonaro e Lula empatavam com 44%, mas o candidato do PL subiu para 46% contra 41% do candidato do PT. No Centro-Oeste, Bolsonaro subiu de 49% para 52%, e Lula caiu de 42% para 39%.

Lula ampliou a vantagem no Norte de 51% para 53%, enquanto Bolsonaro caiu de 41% para 37%. Já no Sul, Bolsonaro registrou 53%, e Lula teve redução de 38% para 36%.

