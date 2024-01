Lula assina compromisso para construção de Escola de Sargentos em Pernambuco. Previsão é de gerar 11 mil empregos

Apoie o 247

247 - Durante a cerimônia de assinatura do Termo de Compromisso (TC) para a construção da Escola de Sargentos em Pernambuco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o projeto contribuirá significativamente para a transformação do estado em termos de ”renda, trabalho e qualificação”.

Em sua fala, Lula pontuou que o tempo dos canaviais chegou ao fim, em referência ao uso que era dado ao parque do Exército em Abreu e Lima, e que a escola vai gerar 11 mil empregos apenas em sua fase de construção.

Ao falar sobre as críticas ao projeto em decorrência de possíveis danos ambientais, o presidente destacou que "vamos derrubar menos e plantar o máximo possível": "sobretudo, vamos plantar cidadania”, emendou. “Se não fosse o Exército nessa área, ainda haveria alguma árvore aqui? Temos que agradecer o que vocês [em referência aos militares] fizeram”, disse Lula em um outro momento do discurso.

O termo de compromisso foi assinado pelo ministro da Defesa, José Mucio Monteiro; governadora Raquel Lyra (PSB), e o comandante do Exército, General Tomás Paiva. As obras, orçadas em cerca de R$ 1,6 bilhão, deverão ser iniciadas em 2025, com previsão de conclusão até 2032.

O projeto conta, ainda, com uma contrapartida de R$ 110 milhões por parte do Governo de Pernambuco. A estimativa é que sejam gerados 27 mil postos de trabalho, sendo 10 mil diretos e 17 mil indiretos.

