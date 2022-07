Lula atrai multidão em caminhada com o povo baiano

O ex-presidente Lula está em Salvador para uma série de encontros com o povo e lideranças locais e nacionais. Ele também participará do Grande Ato pela Independência edit

Pela manhã, o petista participou do tradicional cortejo pelo bairro da Lapinha, juntamente com sua esposa, Janja, o governador Rui Costa, o pré-candidato ao governo pelo PT, Jerônimo Rodrigues. e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

“Eu acho que seria importante que o povo brasileiro conhecesse o que é o 2 de Julho na Bahia. Aqui, a Independência foi feita com sangue, com morte de negros, indígenas, padres, freiras e o povo trabalhador que lutou para expulsar os portugueses. Então é isso que você vê, não é um desfile militar, é um desfile do povo, isso que significa independência”, disse Lula durante a caminhada na Lapinha.

Lula participará do Grande Ato pela Independência no estacionamento da Arena Fonte Nova, com horário de início previsto para as 11h00. O evento celebra a luta de independência na Bahia --iniciada em 19 de fevereiro de 1822 e durou até a expulsão definitiva dos portugueses em 2 de julho de 1823.

Os pré-candidatos Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet também estão em Salvador neste sábado, 2. O chefe de governo participou de um passeio de moto na capital baiana.

Ciro e Tebet se encontraram durante a caminhada. O pedetista publicou uma foto do momento, afirmando que democracia é “convivência harmônica e respeitosa”.

A senadora também compartilhou o momento em seu Instagram. “Adversário não é inimigo. O Brasil precisa de tolerância e respeito”, disse ela.

