Lula: Bolsonaro finge que fez a Transposição do São Francisco

Apoie o 247

ICL

Do site de Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionou hoje, Dia do Nordestino, Jair Bolsonaro por tentar tomar para si a Transposição do São Francisco. O ex-presidente concedeu entrevista coletiva neste sábado (08/10), antes de uma caminhada na cidade do interior paulista ao lado do ex-governador Geraldo Alckmin e do ex-prefeito Fernando Haddad.

“Alguém se lembra de uma obra que o Bolsonaro fez? Ele não fez nada. Eu fui no Maranhão, ele não fez nada. A única coisa que ele fez foi inaugurar parte das obras que nós deixamos. Ele inaugurou três ou 4% da Transposição do São Francisco e diz que a obra é dele. A grande obra dele foi inaugurar uma ponte de 18 metros em São Gabriel da Cachoeira, na divisa com a Colômbia”, ironizou o ex-presidente.

O projeto de deslocamento de parte das águas do rio São Francisco surgiu na década de 1840, quando o então imperador Dom Pedro II planejou acabar com a seca do Nordeste. Contudo, foi Lula quem tirou a obra do papel. Até o golpe contra Dilma Rousseff, em 2016, 88% da transposição já havia sido concluída.

“Este país está paralisado. O Brasil precisa voltar a se industrializar e nós precisamos conversar com as pessoas, chamar os empresários, as universidades, criar grupos de pessoas que se interessem. Por isso nós vamos ganhar, porque esse país precisa voltar a gerar emprego, voltar a sorrir, e as pessoas precisam voltar a ter sonhos e esperança”, completou Lula.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.