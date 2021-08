Lula chega a Pernambuco neste domingo para debater desafios e futuro do país

Lula da Silva desembarca em Recife neste domingo (15) para debater com lideranças políticas e movimentos sociais o futuro de Pernambuco e o crescimento do Brasil edit

Blog do Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em Recife neste domingo (15) para debater com lideranças políticas e movimentos sociais o futuro de Pernambuco, a conjuntura e os desafios para o desenvolvimento regional e o crescimento do Brasil.

Pernambuco, como os demais estados do Nordeste e do país, sente os efeitos do retrocesso do governo Bolsonaro. A taxa de desemprego no estado atingiu 21,3% da população de 14 anos ou mais, no primeiro trimestre do ano, alcançando o maior índice em nove anos e empatando com a Bahia no primeiro lugar do ranking nacional da desocupação.

Agenda

Na agenda de dois dias na capital pernambucana estão previstos encontros com partidos políticos, jantar com o governador Paulo Câmara e conversas com movimentos socais.

Lula chegará a Recife no início da tarde de domingo. Após receber algumas lideranças e companheiros, o ex-presidente terá seu primeiro compromisso oficial no jantar com o governador Paulo Câmara, no Palácio do Campo das Princesas. Na segunda-feira (16), o ex-presidente deverá visitar, pela manhã, uma propriedade de agricultura familiar na Região Metropolitana do Recife. À tarde, o presidente terá reunião com movimentos sociais.

Por causa das restrições da pandemia, não haverá ato público de massa em nenhum dos estados.

Acompanhe a viagem de Lula pelo Nordeste em nossa página especial, com mapa interativo, vídeos, wallpapers e mais.

