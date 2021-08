Lula chega ao Ceará e é recebido pelo governador Camilo Santana e deputados petistas

247 - O ex-presidente Lula (PT) chegou a Fortaleza (CE) nesta sexta-feira, 20, após visitar Pernambuco, Piauí e Maranhão em sua jornada pelo Nordeste para discutir a situação política do Brasil.

Ele foi recebido por lideranças petistas no estado, como deputados e o governador, Camilo Santana (PT), que usou as redes sociais para divulgar as boas-vindas.

Segundo o jornal O Povo, entre os nomes do PT no Ceará estavam os deputados federais José Guimarães e José Airon, além dos deputados estaduais Moisés Brás e Guilherme Sampaio. Já em segundo momento, estiveram na Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) a deputada federal Luizianne Lins e o deputado Elmano de Freitas.

O Diário do Nordeste informou que “a agenda tem como um dos pontos altos o encontro com governador Camilo Santana (PT), que joga luz mais uma vez sobre o dilema enfrentado pelo chefe do Executivo estadual no contexto eleitoral: conciliar as relações com Lula e o ex-governador Ciro Gomes (PDT)”.

“O deputado José Airton Cirilo (PT) diz que um dos esforços da agenda é a construção do palanque petista no ano que vem. Nesse contexto, Lula terá encontros com líderes partidários, entre eles, o ex-senador Eunício Oliveira, do MDB. A expectativa é que Eunício esteja junto à comitiva no Porto do Pecém, no sábado (21)”, continua a reportagem.

PUBLICIDADE

“Eu estou visitando o Ceará para conversar com o governador Camilo, as lideranças do estado e saber dos desafios e visão de futuro que precisamos para o Ceará e para o Brasil”, afirmou Lula, em entrevista ao jornal local O Povo.

“O povo está pensando em como vai comer, como vai ganhar o dia. Depois de termos praticamente eliminado a fome, hoje ela voltou e muita gente passa o dia lutando para ter algo para comer”, avaliou Lula. “O desemprego é imenso e a pandemia ainda não acabou”, declarou.

“Os desafios de 2021 são uma preocupação maior que 2022, por mais que o ano que vem, e as eleições do ano que vem sejam importantes para o Brasil voltar para um rumo correto, sensato, de democracia, desenvolvimento e inclusão social. Tem um caminho antes disso, cheio de desafios, inclusive porque Bolsonaro não tem apreço nenhum pela democracia e pela vida do povo brasileiro”, lembrou Lula.

PUBLICIDADE

Bolsa Família

Lula criticou Bolsonaro pelo uso eleitoreiro do Bolsa Família e defendeu sua ampliação. “Ele está tentando mudar o nome para se apropriar de algo que ele criticou sua vida inteira. Se hoje, pelo motivo que for, ele quer ampliar o programa e reajustar o valor do benefício, o que é necessário porque o preço dos alimentos subiu muito, isso é bom porque o Bolsa Família salva milhões de brasileiros da fome e ao longo dos anos manteve milhões de crianças estudando na escola”, considerou o ex-presidente.

“O PT tem defendido um valor maior para o Bolsa Família, e o povo sabe quem criou o programa e que ele foi uma das medidas que fizemos para melhorar a vida do povo trabalhador”, afirmou. Lula lembrou que tudo o que Bolsonaro toca, ou é destruído ou danificado: SUS, política ambiental, segurança pública, universidades.

“O Bolsonaro já desmontou a política de valorização do salário mínimo, segue retirando direitos dos trabalhadores e reduzindo ou extinguindo programas como o Minha Casa Minha Vida e o Luz Para Todos”, denunciou. “Ele acabou com os programas de apoio à agricultura familiar, à compra de alimentos e regulação de estoque e com isso o arroz, o feijão, dispararam de preço. Então o povo sabe como sua vida era melhor nos governos do PT, como prometeram que tudo ia melhorar se tirasse a Dilma e como, na verdade, tudo piorou nesses últimos cinco anos”.

PUBLICIDADE

Ao lado de Santana, Lula visita, na manhã de sábado (21) a nova ZPE II e o Porto de Pecém, no Complexo de Pecém, em São Gonçalo do Amarante. Na segunda-feira (23), o ex-presidente tem encontros políticos com o PT e outros partidos, além de uma reunião com o ex-senador e ex-ministro Eunício Oliveira.

Mais cedo, no Maranhão

Em sua passagem pelo Maranhão, nesta sexta-feira, 20, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância de mais reflexão das forças progressistas sobre a situação atual do país, como a volta da fome, comparando-a com “o que aconteceu em um passado bem recente”.

O ex-presidente afirmou que a oposição ainda não conseguiu mostrar à população que o cenário agora imposto pelo presidente Jair Bolsonaro, de ameaça de volta a uma ditadura, não é normal.

“Nunca imaginei que depois dos avanços que tivemos na Constituição de 88, a gente voltaria a uma situação de anomalia democrática. Todos nós temos que refletir se em algum momento nós tivemos responsabilidade pelo que está acontecendo”.

Com informações da Rede Brasil Atual e da Agência PT.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais: