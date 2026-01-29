Lula confirma presença no Carnaval de Pernambuco em 2026, diz presidente do PT-PE

247 - O deputado federal Carlos Veras (PT), presidente estadual do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará no Carnaval de Pernambuco em 2026. A informação foi divulgada pelo parlamentar por meio de uma publicação em suas redes sociais.

Segundo Veras, Lula já confirmou presença na folia pernambucana, tradicionalmente marcada não apenas por grandes eventos culturais, mas também por agendas políticas paralelas. De acordo com o deputado, o presidente participará do Galo da Madrugada, embora os detalhes da programação ainda não tenham sido oficialmente divulgados. A informação foi publicada inicialmente nas redes sociais do parlamentar.

A confirmação ocorre em um contexto considerado estratégico do ponto de vista político. Às vésperas das eleições de 2026, a presença do presidente em eventos públicos e culturais ganha relevância simbólica, especialmente em estados que historicamente compõem a base eleitoral do PT, como Pernambuco.

Além do simbolismo político, a visita também reacende expectativas sobre o cenário eleitoral local. Ainda não há definições públicas sobre quem o presidente Lula irá apoiar na disputa pelo governo de Pernambuco em 2026, o que aumenta a atenção em torno de sua passagem pelo estado durante o Carnaval.

Na publicação em que confirmou a presença presidencial, Carlos Veras ressaltou o caráter popular do evento e da participação de Lula. “O presidente Lula confirma presença no Carnaval de Pernambuco. A festa vai ficar ainda mais animada com a participação do folião mais querido do Brasil”, escreveu o deputado.