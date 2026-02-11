Lula confirma presença no Galo da Madrugada 2026

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve participar do desfile do Galo da Madrugada em 2026, no Recife. A informação foi confirmada por documento oficial enviado pelo Palácio do Planalto à direção estadual do Partido dos Trabalhadores nesta quarta-feira (11), conforme revelou o Jornal do Commercio. Apesar da confirmação interna, a assessoria presidencial ainda trata a viagem como previsão de agenda.

De acordo com o planejamento, Lula desembarca na capital pernambucana no sábado (14), pela manhã, e acompanhará a passagem dos trios elétricos no camarote oficial do Galo da Madrugada, na Praça Sérgio Loreto. O roteiro definitivo ainda está em elaboração, mas a expectativa é que o presidente siga diretamente para o camarote, sem participar do tradicional café da manhã no Forte das Cinco Pontas, que reúne autoridades e convidados antes do desfile.

O espaço reservado no camarote será destinado à comitiva presidencial e à recepção de aliados políticos. A estrutura de segurança já começou a ser organizada. Equipes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) estiveram no Recife nesta quarta-feira (11) para ajustar o esquema de deslocamento do presidente até o local do evento. Também estão sendo alinhadas medidas de segurança aérea, com apoio da Polícia Federal, para impedir a aproximação de drones durante a festa.

A primeira-dama Janja acompanhará Lula no desfile, segundo confirmação da equipe dela ao Jornal do Commercio. Devem integrar ainda a comitiva os senadores Teresa Leitão e Humberto Costa, além de parlamentares petistas, entre eles o presidente estadual do PT, deputado federal Carlos Veras.

A agenda do presidente no Recife deve se restringir ao turno da manhã. Após a participação no Galo da Madrugada, Lula seguirá para Salvador, onde acompanhará o desfile de trios elétricos em um camarote ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

A presença do presidente no carnaval recifense já havia sido anunciada semanas antes pelo deputado Carlos Veras, mas chegou a ser colocada em dúvida depois que Lula cancelou uma visita ao Hospital do Amor, em construção em Garanhuns, que ocorreria após o desfile. Ainda assim, o compromisso com o Galo foi mantido.

Nos bastidores, dirigentes petistas negam qualquer recuo. “Pessoas mal-intencionadas soltaram a notícia de que ele não viria, mas ele nunca desmarcou”, afirmou uma das fontes ouvidas pela reportagem.

Disputa por protagonismo político

O suposto cancelamento da viagem foi associado, nos bastidores, a um possível acordo entre Lula e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), durante agenda em Brasília na semana passada. Segundo versão revelada pela Folha de S.Paulo, Raquel teria proposto declarar apoio ao presidente na eleição de outubro, desde que ele mantivesse neutralidade na disputa estadual.

A eventual estratégia seria uma forma de Lula se afastar do ambiente político acirrado em Pernambuco, marcado pela rivalidade entre Raquel Lyra e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), cotados como adversários na corrida pelo governo do estado.

Na terça-feira (10), após reunião com Lula em Brasília, João Campos assegurou que o presidente participaria do carnaval recifense, atendendo a convite feito por ele. Além de prefeito da capital, Campos preside nacionalmente o PSB e articula para manter Geraldo Alckmin (PSB) como vice na eleição de outubro.

Para aliados do prefeito, a presença de Lula no Galo representa oportunidade para reforçar a proximidade política entre os dois, em meio às articulações para a sucessão estadual.

Do outro lado, aliados da governadora também afirmam que Raquel Lyra acompanhará o presidente durante a agenda no bloco. “A relação da governadora com o presidente é ótima. Não faz sentido ele estar aqui e ela não participar”, declarou um integrante do Palácio do Campo das Princesas.

Nos bastidores, a avaliação é que o foco da disputa deixou de ser a confirmação da presença presidencial e passou a ser quem terá maior visibilidade ao lado de Lula durante o evento. A tendência, porém, é que o presidente evite gestos que indiquem preferência explícita por qualquer um dos possíveis candidatos ao governo de Pernambuco, mantendo em aberto o cenário de apoios para a eleição estadual.