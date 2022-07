Lula cumpre agenda em Pernambuco nos dias 20 e 21 de julho

Apoie o 247

ICL

Site do Lula - Acompanhado do ex-governador Geraldo Alckmin, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Pernambuco na próxima semana (quarta e quinta, 20 e 21 de julho), para encontros com movimentos populares e atos públicos “Juntos por Pernambuco e pelo Brasil”.

Lula passará por Serra Talhada, Garanhuns e Recife, ao lado dos pré-candidatos ao governo Danilo Cabral (PSB) e ao Senado Teresa Leitão (PT).

Na quarta-feira, o ex-presidente participa de ato público em Garanhuns, no fim da manhã, e em Serra Talhada, no fim da tarde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia seguinte, em ato em Recife, Lula fecha a agenda no estado onde nasceu e de onde saiu aos sete anos, com a mãe dona Lindu e os irmãos, fugindo da fome.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As agendas serão transmitidas pelas redes sociais do ex-presidente.

Veículos de imprensa interessados na cobertura presencial em Garanhuns podem se cadastrar aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Serra Talhada, o cadastramento pode ser feito neste link.

Detalhes sobre o credenciamento para o ato de Recife serão informados em breve.

Serviço

Ato público em Garanhuns

Dia: 20/07

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário: A partir das 11h (credenciamento a partir das 9h)

Local: Arena 177

Ato público em Serra Talhada

Dia: 20/07

Horário: A partir das 17h (credenciamento a partir das 14h)

Local: Antiga Estação Ferroviária

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE