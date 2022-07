Lula em Salvador: "Bolsonaro não desconfia da urna, mas sim do voto do povo brasileiro que não irá votar nele"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula visitou Salvador neste sábado (2), data que é celebrada a Independência da Bahia, e participou de um ato político com a presença de Geraldo Alckmin, de lideranças políticas do PT no estado, pré-candidatos da sigla e uma extensa plateia que acompanhou a fala do petista na Arena Fonte Nova.

Mais cedo, o petista participou de uma caminhada que contou com a presença de uma multidão que acompanhou o ex-presidente pelas ruas da cidade histórica.

Ao citar a data do 2 de julho, Lula disse que “a independência do Brasil é resultado de uma luta que começou antes do 7 de setembro. Talvez em nenhum outro estado do Brasil a população tenha sido tão protagonista dessa história quanto na Bahia.”.

O ex-presidente também criticou as ameaças golpistas de Bolsonaro. "Bolsonaro não desconfia da urna, mas sim do voto do povo brasileiro que não vai votar nele".

Ele ressaltou os pilares do seu programa. “Nosso compromisso é com a defesa da igualdade, da democracia, da soberania e da paz. Com a geração de empregos, a restauração dos direitos trabalhistas, a valorização do salário mínimo e a inclusão social, revogar o teto de gastos. É preciso colocar os pobres outra vez no orçamento e os ricos no imposto de renda.”

Lula condenou o assédio praticado contra as funcionárias da Caixa pelo ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. “É mais do que urgente construirmos a igualdade de direitos entre mulheres e homens. Salários iguais para trabalhos iguais, em todas as profissões. E por mais mulheres participando ativamente da política, da pesquisa científica e da gestão pública, e o que mais elas quiserem”.

O petista ainda prometeu recriar o ministério da Cultura e criar comitês de cultura em cada estado. “Só com educação e cultura evoluímos”, disse.

Confira a íntegra de sua fala:

