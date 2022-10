Lula faz caminhada em Salvador e reforça que vai disputar o voto dos indecisos: "O Lulinha está doido pra ter um voto a mais"

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) cumpriu agenda de campanha nesta quarta-feira (12), em Salvador, na Bahia, onde agradeceu o apoio significativo que reccebeu nas urnas no primeiro turno e falou aos indecisos que vai lutar para conquistar o apoio no segundo turno.

“Se alguém tiver dúvida ainda, se por acaso não votou, não fez a biometria direito, pode fazer, o Lulinha está doido pra ter um voto a mais”, disse Lula durante uma coletiva de imprensa na Bahia.

Depois de um ato no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, Lula seguiu para Salvador onde participa de uma caminhada ao lado das lideranças políticas e do candidato ao governo do estado Jerônimo Rodrigues (PT).

“Esses dias o Bolsonaro falou que o Lula estava mentindo quando falava de picanha, mas ele comeu uma picanha que custa 1.800 reais o quilo enquanto a gente está vendo a população fazendo fila para pegar osso ou pegando carcaça de frango para comer”, criticou Lula, destacando que vai "mudar essa história".

"Só tem sentido a minha volta para recuperar a capacidade desse povo de viver decentemente. A gente não quer tirar nada de ninguém, a gente só quer compartilhar tudo aquilo que é feito pelo povo, que tem direito a ter tudo o que ele produz”, apontou Lula.

Lula e Jerônimo em caminhada com o povodaBahia https://t.co/KV41h2Ujah — Lula 13 (@LulaOficial) October 12, 2022





Lula conversa com a imprensa em Salvador https://t.co/GXRlPNxsCO — Lula 13 (@LulaOficial) October 12, 2022





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.