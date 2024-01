Lula iniciará agenda no Nordeste inaugurando parque aeroespacial na Bahia

Apoie o 247

247 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participará da cerimônia de assinatura do acordo de parceria para a criação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia na quinta-feira (18), informou o Palácio do Planalto em comunicado.

O acordo, uma colaboração entre o governo federal, o Ministério da Defesa, o Comando da Aeronáutica, o estado da Bahia e o Senai Cimatec, visa fomentar o desenvolvimento da indústria aeroespacial na região.

A futura instalação do Parque Tecnológico Aeroespacial ocorrerá na Base Aérea de Salvador, em uma área cedida pela União ao Senai Cimatec, que será responsável pela gestão da unidade. O parque será dedicado ao ensino, à pesquisa avançada e à inovação no setor aeroespacial.

Após a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica em outubro passado, uma comissão de estudo formada por representantes das partes envolvidas concluiu, em um relatório assinado em dezembro, que não há impedimentos jurídicos ou normativos para a implementação do Parque em Salvador.

Além do presidente Lula, a cerimônia contará com a presença dos ministros Rui Costa (Casa Civil), José Mucio (Defesa) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos, entre outras autoridades estaduais e representantes do setor aeroespacial.

Na parte da tarde, o presidente seguirá para o município de Paulo Afonso, onde participará da inauguração do campus da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf). O campus, que já abriga o curso de Medicina, faz parte da estratégia de interiorização da educação superior. O prédio da Univasf é equipado com laboratórios especializados, ambulatórios, salas de tutoria e auditórios, visando aprimorar a oferta educacional na região.

A agenda de Lula no Nordeste, região onde o presidente concentra sua maior popularidade, também inclui visitas a Pernambuco e Ceará, com uma série de atos administrativos a serem assinados.

