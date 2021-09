Lula lidera corrida presidencial no Ceará com 45% das intenções de voto, diz pesquisa

Jair Bolsonaro e Ciro Gomes são o segundo e terceiro colocados, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas edit

Revista Fórum - O ex-presidente Lula (PT) lidera a corrida presidencial com 45,2% das intenções de votos no Ceará, principal nicho eleitoral da família Ferreira Gomes, do também pré-candidato Ciro Gomes (PDT), segundo o Instituto Paraná Pesquisas.

O pedetista, que tem usado como estratégia os ataques ao ex-presidente de quem foi ministro, está em terceiro lugar na disputa, atrás de Jair Bolsonaro (Sem partido), que tem seu governo rejeitado por 66,5% dos cearenses.

Veja a pesquisa abaixo:

