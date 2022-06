Lula lidera disputa presidencial no Piauí com 68,45%, contra 15,2% de Jair Bolsonaro

Lula também lidera com folga a pesquisa espontânea, com 62,10% dos entrevistados afirmando que votariam em Lula, contra 13,80% de Bolsonaro edit

247 - Pesquisa realizada pelo Instituto Datamax, contratada pela Band TV Piauí, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial no Piauí com 68,45% das intenções de voto, contra 15,2% de Jair Bolsonaro (PL),.

Segundo o levantamento, Ciro Gomes (PDT) registra 6% da preferência do eleitorado; André Janones (Avante), 1,3%; Vera Lúcia (PSTU), com 0,65%; Simone Tebet (MDB), 0,45%; e José Maria Eymael (DC), 0,05%. Outros 4,75% dos entrevistados disseram que pretendem votar nulo ou em branco, e outros 3,15% não souberam ou não quiseram opinar.

Na pesquisa espontânea, 62,10% dos entrevistados afirmaram que votariam em Lula, contra 13,80% de Bolsonaro. Em seguida, estão Ciro Gomes (PDT), com 3,10,; André Janones (Avante), 0,35%; João Dória (PSDB), 0,15%; o ex-prefeito de Teresina Sílvio Mendes (PSDB)m 0,10%; o ex-governador Wellington Dias (PT), com 0,10%); Florentino Neto (PT), 0,05%; Guilherme Boulos (PSOL), 0,05%; Fernando Henrique Cardoso (PSDB), 0,05%; Vera Lúcia (PSTU), 0,05%; Simone Tebet (MDB), 0,05%; Marina Silva (Rede), 0,05%; Sérgio Moro (Podemos), 0,05% e Sílvio Santos (0,05%).

Outros 16% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder, enquanto 3,80% afirmaram que pretendem votar nulo ou em branco.

A pesquisa foi encomendada pela Band TV Piauí. O Instituto Datamax ouviu 2 mil pessoas entre 28 de maio e 3 de junho em 88 municípios do Piauí, compreendendo 15 microrregiões - Alto Médio Canindé, Alto Médio Gurguéia, Alto Parnaíba Piauiense, Baixo Parnaíba Piauiense, Bertolínia, Campo Maior, Chapada do Extremo Sul Piauiense, Floriano, Litoral Piauiense, Médio Parnaíba Piauiense, Picos, Pio IX, São Raimundo Nonato, Teresina e Valença do Piauí. A margem de erro é de 2,19% para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

