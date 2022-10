Lula lidera na Paraíba com 68% dos votos válidos, mostra Ipec

Lula tem 64% dos votos totais no estado, contra 30% de Jair Bolsonaro (PL). Nulos e brancos somam 5% e indecisos 1% edit

Brasil de Fato - Com menos de duas semanas para o segundo turno das Eleições 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador e candidato à reeleição João Azevêdo (PSB) seguem à frente das pesquisas de intenção de voto na Paraíba.

De acordo com levantamento do Ipec divulgado na última quinta-feira (21), Lula tem 64% dos votos totais, contra 30% de Jair Bolsonaro (PL). Nulos e brancos somam 5% e indecisos 1%. Na projeção dos votos válidos, o petista aparece com 68% de preferência entre os eleitores paraibanos enquanto Bolsonaro chega a 32%.

Já na disputa pelo Governo do Estado, João Azevêdo lidera com 47% dos votos totais e Pedro Cunha Lima (PSDB) apresenta 42%. Votos nulos brancos correspondem a 7% do eleitorado e indecisos a 4%. Ao considerar os votos válidos, quando se exclui os votos nulos e brancos, o atual governador alcança os 53% e Cunha Lima 47%.

No primeiro turno, João Azevêdo recebeu 863.174 votos (39,65%) e Pedro Cunha Lima, 520.155 (23,90%).

A pesquisa do Ipec ouviu 800 pessoas entre os dias 18 e 20 de outubro, em 36 municípios paraibanos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba sob o protocolo Nº PB02083/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-06722/2022.

