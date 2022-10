Lula lidera no Nordeste com 67% dos votos, segundo Ipec

A pesquisa mostra Lula vencendo o segundo turno eleitoral, que ocorre no próximo dia 30 de outubro, com 54% dos votos válidos contra 46% de Bolsonaro edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) lidera no Nordeste com 67% dos votos, segundo pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 24. No último levantamento, de 17 de outubro, Lula tinha registrado 68%.

Na região, Jair Bolsonaro (PL) caiu de 28% para 26%. Brancos e nulos cresceram de 3% para 5%, enquanto “não sabe” foi de 1% para 2%.

No Norte/Centro-Oeste, Lula caiu 52% para 48%, enquanto Bolsonaro foi de 42% para 46%; no Sudeste, foi de 46% para 49%, e Lula se manteve em 44%; e no Sul, Bolsonaro subiu um ponto, indo para 53%, enquanto Lula caiu um ponto, indo para 38%.

A pesquisa divulgada nesta segunda mostra Lula vencendo o segundo turno eleitoral, que ocorre no próximo dia 30 de outubro, com 54% dos votos válidos contra 46% de Bolsonaro.

