Lula: 'não podemos ter um presidente que só sabe andar de jet ski enquanto as pessoas passam fome'

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez críticas a Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira (17), em Alagoas, ao dizer que o político do PL "nunca teve coragem de fazer caminhada a pé, só faz motociata, brinca de jet ski enquanto as pessoas estão passando fome".

"A gente não pode ter presidente que prefere incentivar compras de armas e não de livros. É isso que ele faz… estimular ódio, nunca se reuniu com governadores, com prefeito", disse Lula.

"O povo pode voltar a comer carne de qualidade, e não pé e pescoço. Quem não gostar de carne, que tenha uma produção agrícola saudável, quando vejo 30 milhões de pessoas passando fome, fazia tempo que não via mulher com criança pedindo esmola. A gente tinha acabado com isso no Brasil. Por que isso voltou? O que fazer em quatro anos o que a elite brasileira não faz em quatrocentos anos neste País", afirmou.

De acordo com o petista, "a gente não pode eleger um cara que não sabe governar, só sabe privatizar". "Um governo nosso tem que dizer 'eu quero um Estado forte', o BNDES tem quer ser forte, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica", acrescentou.

