Lula pede voto para Ricardo Coutinho ao Senado na Paraíba (vídeo)

247 - O candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o voto ao candidato Ricardo Coutinho (PT-PB) para o Senado na Paraíba.

"Ricardo já mostrou que tem compromisso com o povo e está preparado para representar a Paraíba no Congresso Nacional", afirmou Lula em vídeo divulgado nas redes sociais. "No Senado, vai me ajudar a realizar as mudanças que o nosso país tanto precisa, para recuperar a economia", acrescentou o ex-presidente. Assista.

Advinha quem é o candidato de @LulaOficial na Paraíba? Óbvio que @realrcoutinho! Ricardo senador 133! A Paraíba tem que presentear Lula com um grande senador, que tenha capacidade de ajudá-lo a reconstruir o país, e devolver os direitos ao povo! pic.twitter.com/9T5eZwNECH September 25, 2022





Real Time Big Data: Ricardo Coutinho cresce, vai a 33% e amplia liderança para o Senado na Paraíba

247 - A pesquisa TV Record/Real Time Big Data, divulgada nessa segunda-feira (19), sobre as intenções de voto para o Senado na Paraíba mostrou o ex-governador Ricardo Coutinho (PT) na liderança com 33% (eram 29% na pesquisa anterior, de 23/08). O deputado federal Efraim Filho (União Brasil) conseguiu 20% (eram 17%) e Pollyanna Dutra (PSB), 16% (eram 3%).

De acordo com os números, Bruno Roberto (PL) teve 7%, um ponto percentual a menos na comparação com a pesquisa anterior. Sérgio Queiroz (PRTB) conseguiu 5%, mesmo percentual do último levantamento.

Duas candidaturas somaram 1% cada - André Ribeiro (PDT) e Alexandre Soares (PSOL). Os tinham o mesmo percentual na pesquisa anterior.

Manoel Messias (PCO) continuou com 0%

Brancos e nulos somaram 7%, 10 pontos a menos, e não souberam ou não responderam, 10%, também 10 pontos a menor em comparação com a última pesquisa.

Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo (PSB), candidato à reeleição, teve 33% (13 pontos percentuais a mais).

Três candidatos estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Veneziano Vital do Rêgo (MDB), com 17% (eram 7%); Nilvan Ferreira (PL), com 15% (eram 5%); e Pedro Cunha Lima (PSDB), com 14% (eram 7%).

Major Fábio (PRTB) aparece com 2% e Adjany Simplicio (PSOL), com 1%. Antônio Nascimento (PSTU) e Adriano Trajano (PCO) não pontuaram.

Brancos e nulos somaram 8% (eram 12%) e não souberam ou não quiseram responder, 10% (eram 47%).

Foram entrevistados 1.000 eleitores de forma presencial entre 16 e 17 de setembro e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa junto ao TSE é PB-04433/2022.

