Lula quer ampliar vantagem no Nordeste a partir da Bahia

Ex-presidente desembarca no estado na quinta-feira para fazer campanha ao lado do candidato Jerônimo Rodrigues edit

Apoie o 247

ICL

247 – A Bahia é uma das prioridades do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ampliar sua vantagem eleitoral no Nordeste. "Num momento em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) pode ter perdido pontos com os nordestinos após chamá-los de 'analfabetos', o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca na Bahia na quinta-feira (13) em busca de votos para tentar ampliar sua vantagem sobre o adversário. Lula também vai reforçar o palanque do candidato do PT ao governo, Jerônimo Rodrigues, que enfrentará o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) no segundo turno", informam os jornalistas Marcelo Ribeiro e Andrea Jubé , do Valor.

"Na Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral - atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro - aliados de Lula esperam que ele consiga obter pelo menos 500 mil votos a mais do que os 5,8 milhões (69,7%) conquistados no primeiro turno. Segundo o senador Jaques Wagner (PT-BA), coordenador da campanha de Lula no Estado, a meta no segundo turno é alcançar 75% dos votos válidos na Bahia para Lula", prosseguem os repórteres.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.