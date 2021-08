Lula recebe título de cidadão natalense

Lula esteve em Natal, no Rio Grande do Norte, nesta terça-feira, em mais uma etapa de sua viagem pelo Nordeste edit

247 - Em viagem pelo Nordeste, o ex-presidente esteve nesta terça-feira (24) em Natal, no Rio Grande no Norte, onde se encontrou com a governadora do estado, Fátima Bezerra (PT), com o senador Jean Paul Prates (PT-RN), a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) e outras lideranças políticas.

Em um evento no início da noite, Lula recebeu o título de cidadão natalense.

"Receba esse abraço da nossa cidade, presidente Lula, nosso conterrâneo!", escreveu pelo Twitter a vereadora de Natal Brisa Bracchi (PT).

