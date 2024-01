Lula remarca viagem ao Ceará para lançamento da pedra fundamental de campus do ITA

Cerimônia estava programada para quinta-feira, mas foi remarcada para sexta devido à notícia de que o governador do Ceará, Elmano de Freitas, foi diagnosticado com pneumonia edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará, na próxima sexta-feira (19), de um marco histórico para a região Nordeste do Brasil: o lançamento da Pedra Fundamental do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) na Base Aérea de Fortaleza, no Ceará. O evento está agendado para iniciar às 13h45.

O ITA, uma instituição de ensino superior da Força Aérea Brasileira (FAB) reconhecida por sua excelência em cursos de graduação e pós-graduação em engenharia, está expandindo suas operações para o Nordeste, sendo este o segundo campus do país. O presidente Lula da Silva destacará a importância dessa iniciativa para promover o desenvolvimento tecnológico e a educação de alto nível na região.

A cerimônia estava originalmente programada para quinta-feira (18), mas foi remarcada devido à notícia de que o governador do Ceará, Elmano de Freitas, foi diagnosticado com pneumonia nesta segunda-feira (15). Embora o governador afirme estar bem e em tratamento, a recomendação médica é que ele permaneça em repouso provisório.

O Acordo de Cooperação Técnica, assinado em Brasília em 28 de novembro de 2023, entre o Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, o Ministro da Defesa, José Múcio, o governador Elmano de Freitas e o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, foi fundamental para viabilizar a implantação do campus. O acordo estabelece a cooperação entre o Ministério da Educação, o Ministério da Defesa e o governo do Ceará para realizar a manutenção, reforma e construção das estruturas necessárias.

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica é conhecido por ser um centro de excelência localizado em São José dos Campos, São Paulo, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas da engenharia. Com destaque para o setor aeroespacial, o ITA oferece alimentação gratuita e moradia de baixo custo aos seus alunos, contribuindo para o alto índice de aprovação de estudantes cearenses, em torno de 40%.

