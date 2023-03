Lula sai em defesa de Raquel Lyra, vaiada por petistas: “adversário político não é inimigo” (vídeo)

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), nesta quarta-feira (22), quando ela foi vaiada por petistas durante evento no Recife, para relançamento do Programa de Aquisição de Alimento (PAA), criado em 2003, no âmbito do Fome Zero.

"Eu acho que quando vocês estavam vaiando a governadora Raquel Lyra, vocês estavam me vaiando", disse Lula. "Ela não estão aqui porque quer, ela está aqui porque foi convidada por nós. Seria tão importante se as pessoas que têm liberdade de vaiar a governadora, em um palco nosso, convidado por nós, tivessem vaiado Bolsonaro nos últimos 4 anos que ele esteve na presidência da República. Seria tão mais fácil. Seria tão mais bonito. Nós precisamos aprender a conviver com adversários. O que não podemos aprender é conviver com inimigos".

Lula repreende apoiadores que vaiaram Raquel Lyra em Pernambuco. “Adversário político não é inimigo”.



Petista afirmou que responsáveis pelas vaias deveriam ter se manifestado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em seus quatro anos de mandato.



Assista ▶️ pic.twitter.com/vHN8Vrtnrn — Metrópoles (@Metropoles) March 22, 2023

