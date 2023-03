Lula saúda piauienses pelos 200 anos da Batalha do Jenipapo, marco na independência do Brasil (vídeo)

Conflito armado foi um importante marco histórico na luta pela independência do Brasil. Assista à mensagem do presidente Lula edit

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou em vídeo nesta segunda-feira (13) os 200 anos da Batalha do Jenipapo, que ocorreu na cidade de Campo Maior, no Piauí, e se tornou importante marco histórico na luta pela independência do Brasil.

"Temos muitas lutas a vencer e cada homem e cada mulher do Piauí sabe que contará com a minha gratidão e apoio para as novas vitórias. Feliz Dia da Independência, abraços ao bravo povo do Piauí", disse o presidente Lula.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participou do evento pelos 200 anos da Batalha do Jenipapo, representando o presidente. “Trata-se de um marco importante da história do Brasil por tudo o que representa na consolidação da independência, há 200 anos”, destacou.

O governador do Piauí Rafael Fonteles também destacou a importância do 13 de Março para a nossa história. “São 200 anos de independência. Vamos fortalecer ainda mais essas comemorações para que o Brasil saiba que quando essa pátria pediu liberdade o primeiro que lutou foi o Piauí”.

O que foi a Batalha do Jenipapo

A Batalha do Jenipapo foi um conflito armado ocorrido em 13 de março de 1823, na cidade de Campo Maior, no estado do Piauí, no Brasil. Foi um dos principais episódios da Guerra da Independência do Brasil.

Na época, o Brasil ainda era uma colônia portuguesa e havia uma grande pressão pela independência do país. No Piauí, havia um movimento de resistência contra as tropas portuguesas, liderado por figuras como Simplício Dias da Silva e Domingos José Martins.

Na Batalha do Jenipapo, as forças portuguesas atacaram a cidade de Campo Maior, onde estavam concentradas como tropas brasileiras. Apesar de estarem em menor número, os brasileiros resistiram bravamente e conseguiram vencer a batalha, tornando-se um símbolo de resistência à dominação portuguesa.

A Batalha do Jenipapo é considerada um importante marco histórico na luta pela independência do Brasil, e seus heróis são homenageados até hoje. Em 13 de março, é comemorado o Dia da Batalha do Jenipapo, feriado estadual no Piauí. (*Com auxílio de inteligência artificial)

