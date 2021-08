Lula se encontra com Tasso Jereissati, do PSDB, e diz que democratas precisam se unir

"Os democratas desse país têm a responsabilidade e o desafio de resgatar a civilidade na política brasileira pelo bem do Brasil", afirmou o ex-presidente Lula sobre o encontro com o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve nesta segunda-feira (23), em Fortaleza (CE), um encontro com o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) para tratar de estratégias visando as eleições de 2022 e sobre formas de enfrentamento ao governo Jair Bolsonaro.

"Diálogo importante com o senador @tassojereissati hoje em Fortaleza. Democracia no centro da discussão. Os democratas desse país têm a responsabilidade e o desafio de resgatar a civilidade na política brasileira pelo bem do Brasil", escreveu o petista em sua conta no Twitter.

O tucano é membro da CPI da Covid e tem sido crítico ao governo. Em junho, o parlamentar disse que todas as investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito envolvem Bolsonaro.

O ex-presidente Lula lidera todas as pesquisas eleitorais à presidência e está em viagem por todos os estados do Nordeste.

Foto: Ricardo Stuckert

