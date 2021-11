Lula tem 63% dos votos na Bahia, mas ainda não transfere para Jaques Wagner

Pesquisas apontam liderança do ex-presidente para presidente e do ex-prefeito ACM Neto na disputa pelo governo estadual edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem o desafio de transferir sua altíssima popularidade na Bahia para o ex-governador Jaques Wagner, que irá disputar o governo estadual em 2022. "Pesquisa de intenção de voto realizada na Bahia mostra que parte relevante do eleitorado combina o voto presidencial no PT e o voto para governador no DEM, apesar de os petistas controlarem politicamente o Estado desde 2006", aponta reportagem de Ricardo Mendonça, no Valor Econômico. "Na disputa presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera com 62% ou 63% nas simulações de primeiro turno, conforme o quadro de adversários. Na disputa pelo governo estadual, a liderança folgada é do ex-prefeito de Salvador ACM Neto, com 45%. Ele é presidente nacional do DEM, arquirrival do PT", aponta o jornalista.

O levantamento foi feito pela consultoria Atlas entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro. Com 827 respostas coletadas, a margem de erro é de 3 pontos. A pesquisa Atlas é feita pela internet. "No primeiro cenário de primeiro turno da eleição presidencial, Lula marca 63%, mais que o triplo do desempenho do presidente Jair Bolsonaro, que alcança 20%. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) tem 9%; o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), 1%", informa o jornalista.

"Na disputa pelo governo da Bahia, mostra a atual pesquisa, o favoritismo do PT arrefece. Nesse caso, quem lidera isolado é o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, com 45% dos votos totais, desempenho que lhe garantiria vitória no primeiro turno. Atrás dele aparecem o ex-governador Jaques Wagner (PT), com 27%; o ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos), com 4%; e o ex-vereador Marcos Mendes (Psol), também com 4%", aponta Ricardo Mendonça.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE