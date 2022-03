Lula tem 74% dos votos no Piauí, mais de cinco vezes o percentual de Bolsonaro

Pesquisa do Instituto Amostragem mostrou que Lula tem 74,63% dos votos no Piauí, seguido por Jair Bolsonaro (13,18%) edit

247 - Pesquisa do Instituto Amostragem feita para a rede Meio Norte e divulgada nesta terça-feira (15) apontou que o ex-presidente Lula tem 74,63% dos votos no Piauí, seguido por Jair Bolsonaro (13,18%) e por Ciro Gomes, do PDT (6,7%). Em terceiro lugar ficou Sérgio Moro, do Podemos (2,75%), e André Janones, do Avante (1,15%). Os demais possíveis candidatos não chegaram a 1%. Foram entrevistados 2 mil eleitores em 90 municípios do Piauí entre os dias 24 e 28 de fevereiro. A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na disputa pelo governo estadual, Rafael Fonteles (PT) tem 59,83%, seguido por Sílvio Mendes (PSDB), com 25,47%. O pré-candidato de Jair Bolsonaro no estado, Major Diego (PL), ficou em terceiro com 7,16%, seguido por Gessy Fonseca (PSC), com 3,16%, e por Fábio Sérvio (Podemos), que teria o apoio de Moro e somou 2,45%. Os demais possíveis postulantes não chegaram a 1% das intenções de voto (leia a íntegra na Revista Forum).

