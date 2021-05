Lula venceria Bolsonaro com 20 pontos de diferença na Bahia, diz pesquisa

O ex-presidente Lula soma 43,3% das intenções de votos entre a população baiana, bem distante do segundo colocado, Jair Bolsonaro, que aparece com 24,6%, segundo Paraná Pesquisas edit

Fórum - Um levantamento sobre a eleição para a presidência em 2022 feita pelo instituto Paraná Pesquisas com eleitores da Bahia, divulgado nesta quinta-feira (20), aponta que o ex-presidente Lula lidera a corrida pelo Palácio do Planalto com ampla vantagem no estado.

O petista soma 43,3% das intenções de votos entre a população baiana, bem distante do segundo colocado, Jair Bolsonaro, que aparece com 24,6%.

Ciro Gomes (PDT) figura na terceira colocação, com 7,7% das intenções de voto. Atrás dele vem o apresentador de televisão Luciano Huck, com 4,3% das intenções de voto. Ele empata tecnicamente com o ex-juiz Sérgio Moro, que soma 3,9%. Fecham a lista o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que tem 1,9%, e João Amoêdo (Novo), com 1,7%. Brancos e nulos representaram, no levantamento, 7,9%, enquanto 4,2% dos entrevistados não sabem em quem vão votar ou não responderam.

