Lula visita réplica de sua casa em Caetés e se emociona com lembranças

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou agenda de dois dias em Pernambuco, na manhã de hoje, 20, com visita à réplica da casa onde nasceu e viveu até os sete anos, em Caetés, no agreste pernambucano.

Em momento de muita emoção, Lula conversou com familiares que ainda vivem na região e teve um encontro com o passado na moradia simples, de sala, quarto e cozinha e com elementos que reproduzem a realidade da década de 1950, quando a família se mudou para São Paulo, em um pau de arara, para fugir da fome.

O fogão a lenha, o chão de terra batida, o colchão de palha, o candeeiro, o banco e demais móveis de madeira, tudo memória de um tempo e de uma realidade que Lula não esquece. As referências de como a casa era e o que tinham foram dadas pelos familiares que ainda vivem na região.

A casa onde o ex-presidente morou já não existe mais, mas uma nova réplica foi construída na mesma região onde era a antiga e onde ainda moram familiares do ex-presidente. O projeto da casa, uma homenagem idealizada pelo PT de Pernambuco, teve início em maio de 2021 e substitui uma réplica feita no início dos anos 2000 e que não resistiu à ação o tempo.

Segundo Doriel Barros, deputado estadual e presidente estadual do PT em Pernambuco, a ideia é que a casa seja uma espécie de memorial sobre a infância do presidente Lula e que seja mais um ponto de visitação de pessoas que vão a Caetés conhecer o lugar onde Lula nasceu.

Na visita de hoje, Lula plantou um no terreno em frente à casa um pé de mulungu, arvore que o remete aos tempos de criança.

