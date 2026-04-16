Maceió transfere comando da Saúde ao grupo de Celso Luiz, condenado por corrupção

247 - A Secretaria Municipal de Saúde de Maceió passa, a partir desta quinta-feira (16), a ser comandada por Lara Malta Brandão, em uma nomeação que faz parte de um acordo político envolvendo lideranças regionais e estratégias eleitorais no estado de Alagoas. A decisão integra articulações voltadas à ampliação de bases no interior, especialmente no Sertão, considerado estratégico para disputas futuras.

A nomeação ocorre após movimentações políticas lideradas pelo ex-prefeito de Maceió, JHC, e envolve o grupo do ex-deputado estadual Celso Luiz. Lara é esposa do ex-prefeito de Inhapi, Tenorinho Malta, irmão de Celso Luiz, que recentemente se filiou ao PSDB, partido de JHC.

Acordo político e reconfiguração na gestão

A mudança na Secretaria de Saúde foi um dos primeiros atos do atual prefeito de Maceió, Rodrigo Cunha (Podemos), que transferiu o comando da pasta ao grupo político ligado a Celso Luiz. A decisão evidencia a formação de uma nova composição administrativa na capital alagoana.

A articulação também está associada ao fortalecimento político no Sertão de Alagoas, região considerada decisiva no cenário eleitoral estadual. A filiação de Tenorinho Malta ao PSDB, no início de abril, é apontada como parte desse movimento de consolidação de alianças.

Histórico político e desafios na saúde

Celso Luiz esteve envolvido no escândalo conhecido como “Taturana”, investigação que apurou um esquema de desvio de recursos públicos na Assembleia Legislativa de Alagoas entre 2003 e 2006. O caso apontou irregularidades que chegaram a aproximadamente R$ 300 milhões.

A mudança ocorre em um contexto em que Maceió enfrenta desafios significativos na área da saúde pública. Entre os principais problemas está a baixa cobertura de atenção básica, apontada como uma das piores do estado, o que coloca pressão sobre a nova gestão para apresentar resultados concretos.

Condenação de Celso Luiz

O ex-prefeito de Canapi (AL) Celso Luiz Tenório Brandão foi condenado pela Justiça Federal a 28 anos e 5 meses de prisão por desvio de recursos do Fundeb/Fundef no fim de 2015. A decisão também atingiu outros envolvidos no esquema.

Segundo a sentença, Celso Luiz e aliados desviaram cerca de R$ 17,6 milhões que deveriam ser aplicados exclusivamente na educação, direcionando parte dos valores para contas irregulares, inclusive de terceiros. A juíza responsável destacou que a conduta prejudicou diretamente estudantes da rede pública, especialmente os mais vulneráveis.

Além do ex-prefeito, dois ex-secretários municipais foram condenados a mais de 20 anos de prisão, e outra ré recebeu pena superior a 15 anos. Seis pessoas foram absolvidas por falta de provas.

A decisão também determinou a proibição dos condenados de exercer cargos públicos por cinco anos e o bloqueio de bens até o valor de R$ 7,8 milhões.