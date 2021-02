Mais de 90% dos pacientes da Covid-19 em UTI no RN tomaram remédios sem eficácia comprovada

247 - Mais de 90% dos pacientes da Covid-19 em unidades de terapia intensiva (UTI) no Rio Grande do Norte fizeram o uso de medicamentos sem eficácia comprovada, constata Marise Reis, médica infectologista membro do comitê científico do estado.

Reis criticou em particular o uso de ivermectina, defendido pelo governador Álvaro Dias (PSDB).

“Essa defesa nesse momento é um acinte. É um acinte ao conhecimento médico, ao conhecimento científico. É inaceitável", disse.

Ela ainda reforçou a importância das medidas de isolamento social e prevenção: “Não adianta a população, as pessoas, se esconderem por trás de um comprimido de ivermectina, achando que ele vai te proteger. Não vai. A literatura já é clara em relação a isso. Não há evidências de que esse medicamento protege contra a Covid. Então, o apelo que nós fazemos é: não tome remédio e saia por aí achando que você não vai adoecer".

As informações foram reportadas no G1.

