Manchas de óleo atingem 10 praias do Ceará; Marinha e Ibama investigam

Metrópoles - A Marinha do Brasil registrou o derramamento de óleo em 10 praias do Ceará. As primeiras manchas começaram a aparecer na terça-feira (25/1).

Nesta quinta-feira (27/1), vestígios de óleo foram encontrados na Praia do Futuro, em Fortaleza. Órgãos oficiais ainda não sabem o que teria provocado as manchas.

Segundo as autoridades ambientais, uma investigação foi iniciada para apurar o que é o material e quais as causas do derramamento. O serviço de retirada já foi iniciado.

