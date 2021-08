Manoel da Conceição, líder camponês histórico, morre aos 86 anos no Maranhão

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-presidente Lula se manifestaram sobre o falecimento de Conceição: "a classe trabalhadora do campo e da cidade perdeu um de seus maiores heróis" edit

247 - Morreu nesta quarta-feira (18) aos 86 anos, no Maranhão, o líder camponês Manuel da Conceição, preso, mutilado, torturado e exilado pela ditadura.

Conceição foi também fundador do PT e da CUT.

Presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) divulgou nota sobre o falecimento do ativista:

PUBLICIDADE

"A classe trabalhadora do campo e da cidade perdeu um de seus maiores heróis: Manuel da Conceição, líder camponês histórico, preso, mutilado, torturado e exilado pela ditadura, fundador do PT e da CUT, faleceu hoje aos 86 anos de idade, no Maranhão, onde iniciou sua luta nos anos 1960.

Nascido em 1935 na região de Coroatá, Manoel da Conceição e sua família sofreram na pele a exploração e a injustiça do latifúndio, que os expulsou mais de uma vez das terras que cultivavam. Em 1960, depois de frequentar um curso do Movimento de Educação de Base, o MEB do educador Paulo Freire, organizou com outros companheiros dezenas de escolas para alfabetizar camponeses na região de Pindaré-Mirim.

Em 1963, fundou e foi eleito presidente do primeiro sindicato de Trabalhadores Rurais do Maranhão, invadido pelos militares no golpe do 1964, quando foram presos cerca de 200 filiados. Apesar da repressão, Manoel manteve o sindicato atuante até que, em 1968, num dia em que um médico da capital atendia pessoas na sede, a Polícia Militar invadiu o sindicato e Manoel da Conceição foi baleado no pé.

PUBLICIDADE

Preso sem qualquer tratamento por uma semana, Manoel perdeu a perna direita gangrenada. Levado por companheiros para São Paulo, implantou uma prótese mecânica e participou da organização de comitês de fábrica e da oposição sindical. Visitou a China e voltou a Pindaré em 1970. Foi preso novamente, em 1972, e transferido para o Rio, onde foi torturado no quartel da Polícia do Exército na Tijuca e no Centro de Informações da Marinha, sofrendo graves sequelas.

Acolhido pelo então presidente da CNBB, dom Aloisio Lorscheider, retornou a São Paulo, sob a proteção de dom Paulo Arns e do pastor James Wright, mas foi novamente preso e torturado no DOI-Codi de São Paulo em 1975. Foi necessária a intervenção direta do papa Paulo VI junto a Ernesto Geisel para que Manoel da Conceição fosse exilado em Genebra, na Suíça, onde participou da resistência à ditadura brasileira.

Manoel foi um dos primeiros exilados a retornar com a Anistia em 1979. Participou da criação e da primeira direção nacional do Partido dos Trabalhadores em 1981 e, também, da criação da CUT em 1983. Foi o primeiro presidente do PT em Pernambuco e, depois de retornar ao Maranhão, teve 111 mil votos na disputa pelo Senado em 1986.

PUBLICIDADE

Manoel da Conceição nunca deixou de lutar pela democracia e pelos direitos dos trabalhadores no Maranhão e no Brasil. Nos últimos anos, lutou pela criação da Reserva Extrativista do Ciríaco e da Rede Frutos do Cerrado. Estimulou a organização dos pequenos produtores e de cooperativas de agricultura saudável, sendo um dos criadores da União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar de Economia Solidária.

O Partido dos Trabalhadores presta sua homenagem a um companheiro que foi líder e testemunha, sempre no campo da luta, do processo histórico de resistência e transformação política e social do Brasil. Sua vida e seu exemplo nos dão força para seguir em frente, sem perder jamais a esperança num tempo de justiça, quando todos poderão colher os frutos do que Manoel plantou ao longo da vida.

Manoel da Conceição, presente no coração dos trabalhadores do campo e da cidade!".

PUBLICIDADE

O ex-presidente Lula também se manifestou: "Manoel da Conceição foi um militante histórico do Partido dos Trabalhadores. Um dos primeiros signatários do nosso partido. Combatente da ditadura, teve um papel fundamental na luta pela democracia do nosso país. Mas foi, além de tudo, um grande amigo. Chego hoje ao Maranhão com grande pesar por não poder encontra-lo, mas com a certeza de que seguiremos honrando sua luta e seu legado em defesa do Brasil que sonhamos construir juntos".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: