Maranhão: Brandão, do PSB, tem 28%, Weverton 16% e Edivaldo 14%, mostra pesquisa Ipec

247 - Pesquisa Ipec, contratada pela Televisão Mirante e divulgada nesta quarta-feira (24), mostra que Carlos Brandão (PSB) lidera a disputa pelo governo do Maranhão.

Ele tem 28% das intenções de voto. Em seguida aparecem Weverton Rocha (PDT), com 16%, e Edivaldo Holanda Junior (PSD), com 14%.

Carlos Brandão (PSB) - 28%

Weverton Rocha (PDT) - 16%

Edivaldo Holanda Junior (PSD) - 14%

Lahesio Bonfim (PSC) - 10%

Joás Moraes (Democracia Cristã) - 2%

Enilton Rodrigues (PSOL) - 1%

Frankle Costa (PCB) - 1%

Simplício Araújo (Solidariedade) - 1%

Branco/Nulo - 9%

Não sabe/Não respondeu - 19%

O candidato Hertz Dias (PSTU) não pontou.

A pesquisa ouviu 800 eleitores do Maranhão entre 17 e 23 de agosto. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de três pontos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03233/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) sob o número MA-06254/2022.

