Maranhão: Carlos Brandão, do PSB, é reeleito governador

Sputnik - Carlos Brandão, do PSB, de 64 anos, foi reeleito governador do Maranhão neste domingo (2), no primeiro turno, para um mandato de quatro anos. O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com 98,51% das urnas apuradas.

O governador do Maranhão foi reeleito com 51,14%, totalizando 1.737.968 votos válidos. O vice-governador eleito na chapa é Felipe Camarão (PT), de 40 anos. Esta é a primeira vez que o petista é eleito para um cargo público no executivo.

Em segundo lugar, ficou o candidato Lahesio Bonfim (PSC) com 25%, que obteve 849.462 votos.

Após a vitória, o governador reeleito agradeceu, em entrevista à TV Mirante, a confiança do eleitorado maranhense e disse que deverá cumprir todos os compromissos que foram assumidos durante a campanha.

Carlos Brandão é empresário, formado em medicina veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e iniciou sua vida pública nos anos 1990, como assessor especial da Secretaria de Estado da Agricultura.

O político do PSB disputou a sua primeira eleição em 2006 para o cargo de deputado federal, sendo eleito com quase 135 mil votos, e foi reeleito em 2010.

Entre outros cargos públicos, Brandão presidiu o Conselho de Administração (Consad) da Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP) por dois mandatos.

Nas eleições de 2014, o político foi eleito vice-governador na chapa de Flávio Dino (PSB), sendo reeleito no pleito seguinte. Com a saída de Dino para disputar uma vaga no Senado nestas eleições, Brandão assumiu o governo do estado, em 2 de abril.

