Maranhão e TAP lançam voo direto entre São Luís e Lisboa

247 - O Governo do Maranhão e a TAP Air Portugal anunciaram, nesta quarta-feira (4), o lançamento da rota aérea regular entre Lisboa e São Luís, que começará a operar a partir de 26 de outubro. A iniciativa marca a primeira ligação internacional regular de passageiros da capital maranhense, colocando o estado no mapa global da aviação comercial.

O anúncio foi feito durante evento no Convento das Mercês, no Centro Histórico de São Luís, com a presença do governador Carlos Brandão e do Chief Operations Officer (COO) da TAP, Mario Chaves. As informações foram divulgadas pelo Governo do Maranhão, que destacou o impacto positivo da nova rota para o turismo, a economia e o fortalecimento dos laços históricos e culturais entre Brasil e Portugal.

A nova operação integra a estratégia do governo estadual para ampliar a conectividade aérea e impulsionar o turismo. Com a rota Lisboa–São Luís, o Aeroporto Internacional Marechal Hugo da Cunha Machado passa a receber voos internacionais regulares, estabelecendo uma ligação direta com a Europa por meio do hub da TAP em Lisboa.

Para a companhia aérea portuguesa, São Luís será o 15º destino no Brasil, reforçando a posição da TAP como a empresa europeia com maior presença no país. Serão dois voos semanais operados a partir de 26 de outubro, conectando diretamente o Maranhão à Europa e ampliando as opções de acesso internacional para passageiros brasileiros e estrangeiros.

Durante a solenidade, o governador Carlos Brandão destacou os efeitos esperados da nova rota para o desenvolvimento do estado. “Essa é mais uma conquista importante para o nosso turismo, que se fortalece e cresce a cada dia. Estamos encurtando a distância entre o Maranhão e a Europa com a implantação de um voo que passa a operar a partir do segundo semestre, com duas frequências semanais, entre São Luís e Lisboa (Portugal). Esse resultado é reflexo das tratativas com as empresas aéreas e de um trabalho contínuo de divulgação de nossos destinos”, afirmou.

Brandão também ressaltou os impactos econômicos da operação. “Com esse voo, o Maranhão amplia sua presença internacional, despertando interesse para nossa cultura, gastronomia, história e belezas naturais. Sem dúvida, isso vai trazer mais impactos positivos para o turismo e a economia do estado”, completou o governador.

Já o COO da TAP, Mario Chaves, classificou a nova rota como estratégica para a companhia. “Estamos ampliando a conectividade do Nordeste com o nosso hub em Lisboa, criando novas oportunidades para o turismo, os negócios e o intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal. Com esta conquista, também abrimos as portas da Europa para o Maranhão e vamos revelar aos europeus as belezas únicas da natureza, cultura e gastronomia”, declarou.

Os voos serão operados com aeronaves Airbus A321LR, com capacidade para 16 passageiros na classe executiva e 155 na econômica, na rota Lisboa–São Luís–Fortaleza–Lisboa, duas vezes por semana. A nova ligação reforça o crescimento do turismo maranhense, que em 2025 registrou aumento no número de visitantes, alta ocupação hoteleira e mais de 2 milhões de passageiros transportados, segundo dados da Anac analisados pelo Observatório do Turismo do Maranhão.