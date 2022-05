Maranhão: pesquisa mostra liderança de Brandão, do PSB, para o governo

Apoie o 247

247 - O Instituto Escutec traz a nova pesquisa de intenção de voto para o governo do Maranhão. Foram entrevistadas 2 mil pessoas em 73 municípios nos dias 26 a 30 de abril. Com margem de erro de 2,19% para mais ou para menos e com grau de confiança de 95%, o levantamento (que tem o registro Ma 02565/2022) mostra a liderança do governador Carlos Brandão (PSB). As informações são do portal Imirante.

No cenário espontâneo, Brandão é citado por 11% dos eleitores. O socialista é seguido por Weverton Rocha (PDT)com 9%, Lahesio Bonfim (PSC) com 6%, Edivaldo Júnior (PSD) com 4% e Roberto Rocha (PTB) com 3%. Outros nomes como o ex-governador Flávio Dino (PSB) e a ex-governadora Roseana Sarney (MDB) também chegaram a ser citados por 1% dos ouvidos.

Com o cenário estimulado com a apresentação de nove nomes de pré-candidatos ao governo, Brandão aparece com 24% sendo seguido por Weverton Rocha com 20% e Edivaldo Júnior com 12%. Lahesio Bonfim aparece com 11%, Roberto Rocha tem 8%, Josimar de Maranhãozinho (PL) aparece com 3% e Simplício Araújo (SD) com 2%. Enilton Rodrigues do PSOL foi citado por 1% dos entrevistados e Hertz Dias (PSTU) não pontuou.

Esta terceira pesquisa Escutec traz cenários de segundo turno. Entre eles está a disputa entre Carlos Brandão e Weverton Rocha. Neste cenário, Brandão aparece com 39% contra 34% de Weverton. Brancos e nulos somam 12%e não sabe ou não respondeu, 15%.

