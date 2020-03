Márcio Jerry destina R$ 6,3 milhões para ações de combate à Covid-19

Deputado destinou R$ 1 milhão para apoiar ações executadas no estado do Maranhão e remanejou outros R$ 5,3 milhões de emendas de bancada para medidas de combate ao coronavírus edit

247 - O vice-líder do PCdoB, deputado federal Márcio Jerry, destinou R$ 1 milhão em emenda parlamentar individual para apoiar ações de combate do coronavírus executadas no estado do Maranhão.

Destinado ao Laboratório Central do Maranhão (Lacen-MA), a partir da Secretaria de Saúde do Estado, o recurso irá contribuir com a estrutura montada para a realização de exame específicos e diagnóstico de pacientes com suspeita da Covid-19.

“Destinei R$ 1 milhão de emenda individual para o Governo do Maranhão, através da Secretaria de Saúde, utilizar no reforço às várias ações de combate ao coronavírus. Recurso será utilizado pelo Lacen-MA”, anunciou.

Bancada

Jerry ainda remanejou o montante de R$ 5,3 milhões de emendas de Bancada do Maranhão para iniciativas que vêm sendo executadas para controle e tratamento da doença.

Os recursos serão originalmente encaminhados ao Governo do Estado e à Prefeitura de São Luís, para serem usados no custeio da saúde de média e alta complexidade, e também direcionadas a municípios maranhenses, a fim de apoiar o custeio da Atenção Básica.