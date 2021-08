“Marighella é um rapper”, diz Maria Marighella, neta do guerrilheiro

“O que é Marighella senão um menino do início do século XX mandando uma rima?”, indaga a vereadora de Salvador, ao comentar a admiração de integrantes do grupo Revolução Periférica pelo líder político. Assista na TV 247 edit

247 - Neta de Carlos Marighella, a vereadora de Salvador (BA) Maria Marighella (PT) falou à TV 247 sobre a ligação entre o guerrilheiro e a periferia brasileira. Ela comparou o líder político a um rapper, que rompeu com o destino que lhe aguardava.

Marighella nasceu pobre, filho de uma mulher iletrada, mas conseguiu transformar seu futuro por meio da cultura. “Marighella é um rapper. O que é Marighella senão um menino do início do século XX mandando uma letra, uma rima? Marighella era uma loucura: um menino preto, com a mãe analfabeta, ele com quatro anos começou a ler e alfabetizou a mãe. A mãe dele, uma mulher recém-liberta, tem o primeiro filho que com quatro anos que começa a ler, termina de alfabetizar sua mãe e com 17 anos começa a fazer prova de química e de física. O que é isso senão romper aquilo que estava predestinado para ele? E ele começa a fazer provas e versos e começa a escrever poemas muito inspirados em Castro Alves”, definiu Maria, que também é atriz.

As declarações sobre o guerrilheiro, durante o programa Giro das 11, foram feitas no contexto de uma conversa sobre os ideais do grupo Revolução Periférica, autor do incêndio na estátua do Borba Gato em São Paulo. Um dos integrantes, Danilo Biu, demonstrou sua grande admiração por Marighella .

PUBLICIDADE

“Para mim, Marighella surge como um rapper, como alguém do hip-hop, que naquele contexto encontra sua maneira de construir suas narrativas, se insurgindo contra aquele sistema. E é impossível entender o Marighella do fim de vida se você não entende esse Marighella que já desde os 17 anos estava rompendo com o poder instituído. Então para mim é muito óbvio que Marighella seja justamente essa figura do rapper, porque eu acho que é exatamente isso que ele foi. E Mano Brown, quando foi convidado para fazer o documentário do Marighella, falou: ‘como é que eu não conheci esse cara antes?’”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.