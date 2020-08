Marília Arraes: Bolsonaro não vira liderança do Nordeste só com auxílio emergencial e outdoors

247 - A candidata à prefeitura de Recife pelo PT, Marília Arraes, falou à TV 247 que Jair Bolsonaro precisará de mais do que viagens ao nordeste e auxílio emergencial para conquistar alguma notoriedade política na região. Suas declarações foram feitas durante participação no Bom Dia 247.

Para exemplificar, Marília falou do ex-presidente Lula, que implementou diversas políticas no Nordeste para beneficiar a população local e só depois de grande esforço político recebeu reconhecimento como liderança da região.

“Acho complicado o Bolsonaro virar liderança do Nordeste porque Lula não virou liderança do Nordeste somente porque fez o Bolsa Família, de maneira alguma. O Lula virou liderança do Nordeste porque instituiu uma política de diminuição das desigualdades regionais que nunca tinha acontecido no País. A gente não só teve o Bolsa Família, mas teve investimentos e um crescimento econômico que nunca se viu. Pernambuco mesmo teve refinaria, o próprio Porto de Suape que conseguiu engrenar, sair do papel, a interiorização do desenvolvimento, universidades, e eu falo de um passado muito recente”.

“Eu entrei na universidade federal no curso de Direito há menos de 20 anos, eu entrei em 2002, último ano do governo FHC. Quem quisesse estudar em uma universidade tinha que vir para o Recife, não podia ficar no interior. Hoje tem polos universitários ao longo do estado inteiro, institutos federais, universidade federal. Então foram várias políticas que foram instituídas. Bolsonaro não vira liderança do Nordeste só com auxílio emergencial e com outdoor que eles estão espalhando”, afirmou.

