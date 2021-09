Marília Arraes diz que pré-candidata ao governo de Pernambuco

"Hoje, o meu nome está colocado como pré-candidato ao governo do estado, é isso que a gente tem em mente. E as chances de a gente ter essa candidatura em 2022 são maiores do que em 2018”, disse a deputada Marília Arraes (PT-PE) edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A deputada federal Marília Arraes (PT) informou, nesta sexta-feira, 10, que já falou que pretende ser candidata ao governo de Pernambuco para o ex-presidente Lula (PT).

No entanto, o PT negocia uma aliança com o PSB, que tem atualmente o governo pernambucano, o que poderia fazer com que os petistas não tenham candidato próprio para o Executivo estadual. Segundo o senador Humberto Costa (PT), Arraes deve tentar se reeleger para a Câmara dos Deputados em 2022.

"Hoje, o meu nome está colocado como pré-candidato ao governo do estado, é isso que a gente tem em mente. E as chances de a gente ter essa candidatura em 2022 são maiores do que em 2018. Fiquem atentos, muitos dizem que a aliança com o PSB já está certa, mas não está. Eu estou na estrada e a gente tem um cenário nacional e local que favorecem muito mais ao PT ter uma candidatura própria. Hoje eu sou pré-candidata, já coloquei meu nome à disposição do partido e vamos seguir com esse projeto, sempre alinhados com as diretrizes que o presidente Lula determinar", afirmou a deputada em entrevista à Rádio Clube.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE