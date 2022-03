Marília Arraes lidera com folga pesquisa para o Senado em Pernambuco

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - Pesquisa de intenções de voto Empetec/Diário de Pernambuco para o Senado no estado, divulgada nesta segunda-feira (14), aponta que a deputada federal Marília Arraes (PT-PE) lidera a disputa com ampla vantagem em relação aos outros possíveis postulantes.

De acordo com o estudo, Marília soma 25,8% das intenções de voto, quase 10 pontos à frente do segundo colocado, o ex-senador Armando Monteiro (PSDB), que tem 13%. Na sequência, aparece Anderson Ferreira (PL), prefeito de Jaboatão dos Guararapes, com 5%. Wolney Queiroz (PDT) apresenta índice de 3,6%¨e é seguido por André de Paula (PSD), com 2,7%. Eduardo da Fonte (PP) tem 1,1%, índice parecido com o do deputado Carlos Veras (PT), que aparece com 1%.

O penúltimo lugar é do candidato de Jair Bolsonaro (PL) ao Senado no estado, o ministro do Turismo Gilson Machado (PSC), que tem apenas 0,6%. Fecha a lista Eugênia (PSOL), que soma 0,1%. O levantamento contou com 2.019 entrevistas feitas entre os dias 26 de fevereiro e 3 de março. A margem de erro é de 2,23 pontos percentuais, para mais ou para menos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📊 Marília Arraes (PT) lidera para o Senado em Pernambuco, 25,8% dos votos, contra 13% do 2º colocado, o ex-senador Armando Monteiro (PSDB).



O Ministro do Turismo, Gilson Machado, aparece com 0,6%.



Pesquisa Empetec/Diario de Pernambuco, 26/2 a 4/3.

Registro: PE03717/2022. pic.twitter.com/ewAAnAdh1L — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) March 14, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE