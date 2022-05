Marília Arraes lidera disputa pelo governo de Pernambuco com larga vantagem, diz pesquisa

Levantamento presencial do Opinião Pesquisas mostra Marília Arraes com mais que o dobro de intenções de voto de sua principal concorrente, Raquel Lyra edit

247 - Levantamento presencial do Opinião Pesquisas, contratado pelo Blog do Magno e divulgado nesta quarta-feira (4), mostra que Marília Arraes (Solidariedade) é a favorita dos pernambucanos para assumir o governo do estado.

Com 31,9%, Marília tem mais que o dobro das intenções de voto de sua principal adversária, Raquel Lyra (PSDB), que tem 13,3%. Em seguida aparecem Anderson Ferreira (PL), com 10,3%, Miguel Coelho (União Brasil), com 9,1%, e Danilo Cabral (PSB), com 5%. João Arnaldo (Psol) pontua com 1,5% e Jones Manoel (PCB) apenas 0,8%. Brancos e nulos somam 10,7% e indecisos chegam a 17,4%.

Rejeição

Além da liderança em intenções de voto, Marília Arraes também lidera em rejeição. Veja:

Marília Arraes - 12,2%

Danilo Cabral - 9,5%

Anderson Ferreira - 7,3%

Raquel Lyra - 5,9%

Miguel Coelho - 5,7%

João Arnaldo - 5,1%

Jones Manoel - 3%

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas presencialmente entre 30 de abril e 2 de maio. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03100/2022.

