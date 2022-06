Marília Arraes lidera disputa pelo governo pernambucano com mais que o dobro de votos da segunda colocada

Dados são de pesquisa do Instituto Opinião, divulgada nesta quinta-feira. Marília Arraes, do Solidariedade, tem 28,1% das intenções de voto edit

247 - Pesquisa presencial do Instituto Opinião divulgada nesta quinta-feira (16) mostra Marília Arraes (Solidariedade) na liderança isolada pelo governo de Pernambuco, com 28,1% das intenções de voto.

Marília tem mais que o dobro da segunda colocada, Raquel Lyra (PSDB), que tem 12,6%.

O candidato apoiado formalmente pela chapa do ex-presidente Lula (PT) e do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), Danilo Cabral (PSB), aparece em quinto lugar, com somente 4,5% das intenções de voto. Embora o apoio formal seja dado a Cabral, Lula tem relação muito próxima com Marília, que deixou o PT há poucos meses.

A pesquisa, contratada pelo Blog do Magno, ouviu presencialmente 2.000 eleitores de Pernambuco entre 11 e 14 de junho. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-02007/2022.

