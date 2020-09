Marília Arraes lidera preferência do eleitor para Prefeitura do Recife, mostra pesquisa

Levantamento do Instituto Opinião mostra a candidata Marília Arraes (PT) em primeiro com 19,1% da preferência do eleitorado. Em segundo lugar aparecem os candidatos João Campos (PSB) com 14,3%, Mendonça Filho (DEM) com 13,5%, e Patrícia Domingos (Podemos) com 12,5% edit

247 - Pesquisa de intenção de votos realizada pelo Instituto Opinião mostra a candidata Marília Arraes (PT) liderando a preferência do eleitor para a Prefeitura do Recife.

Segundo o levantamento, divulgado nesta quarta-feira (23) pelo Blog do Magno, Marília tem 19,1% da preferência do eleitorado. Em segundo lugar aparecem os candidatos João Campos (PSB) com 14,3%, Mendonça Filho (DEM) com 13,5%, e Patrícia Domingos (Podemos) com 12,5%.

Em um cenário de segundo turno, Marília Arraes venceria todos os demais concorrentes. No embate com João Campos, ela venceria com 36,9% dos votos contra 25,6%. Com Mendonça, a diferença seria de 39,6% contra 28,9%. Contra Patrícia, Marília levaria com 39,4% e a delegada 30,1%.

O Instituto Opinião aplicou 800 questionários no Recife entre os dias 19 e 20 de setembro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança estimado em 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número de protocolo PE-01565/2020. Leia mais sobre a pesquisa.