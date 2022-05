Marília Arraes sugere a Lula a criação do Chapéu de Palha Brasil

Nesta nova versão o programa atenderia além das mulheres e do homem do campo, trabalhadores urbanos, inclusive empreendedores de médio e pequeno porte edit

247 - A pré-candidata ao governo de Pernambuco Marília Arraes (Solidariedade) sugeriu nesta terça-feira (3), ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Paulo, que, se o petista ganhar a eleição de outubro, implemente o programa denominado pela deputada federal de 'Chapéu de Palha Brasil', uma nova leitura do Chapéu de Palha criado por Miguel Arraes (1916-2005), avô da parlamentar, na década de 1980, em Pernambuco. Nesta nova versão o programa atenderia além das mulheres e do homem do campo, trabalhadores urbanos, inclusive empreendedores de médio e pequeno porte.

A deputada esteve no evento do Solidariedade em apoio à pré-candidatura de Lula à Presidência da República e presenteou o petista com um chapéu de palha, símbolo do programa. "Quero sugerir em nome do nosso partido que seja incluído no seu plano de governo o Chapéu de Palha Brasil. Miguel Arraes foi o primeiro governador a instituir uma política social de inclusão de renda para o trabalhador rural. O Chapéu de Palha Brasil será um programa de apoio aos trabalhadores rurais safristas, do campo, mas também para as pessoas da cidade que precisam de geração de emprego e renda", destacou. Arraes governou Pernambuco em três períodos - 1963-64, 1987-90 e 1995-99.

"Lula representa um projeto de país diferente, um projeto de sociedade em que todas as regiões são menos desiguais. Que a gente possa juntos mudar o Brasil e Pernambuco a partir do ano que vem, presidente Lula", disse Marília.

A pré-candidata fez questão de frisar o seu apoio a Lula desde a primeira vez em que pôde votar. "Não é somente nessa eleição, presidente. Desde o meu primeiro voto apoio o presidente Lula, no bom e no ruim. Temos que trazer o bom de volta para o Brasil."

O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, fez um discurso enfático em defesa das pré-candidaturas de Lula e de Marília. "Quero saudar a todas as mulheres em nome da Marília Arraes, nossa futura governadora de Pernambuco. Lula, temos certeza que você vai reconstruir o Brasil. Você precisa ser a pessoa que una os brasileiros e que tire Bolsonaro de lá".

Lula fez questão de reforçar a necessidade de fazer uma transformação social no Brasil a partir do ano que vem. "Quero saudar a companheira Marília Arraes, pré-candidata ao Governo de Pernambuco, e lembrar do palanque das Diretas Já, em que subi ao lado de diversos companheiros, como Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco, e tantas outras pessoas que pensam e pensaram num país mais justo".

Intenções de voto

A pesquisa Conectar, divulgada no dia 27 de abril, mostrou a deputada em primeiro lugar com 26% do eleitorado, 11 pontos percentuais à frente da segunda colocada, Raquel Lyra (PSDB).

De acordo com o levantamento, o ex-presidente Lula tem 64% dos votos em Pernambuco, mais que o triplo de Jair Bolsonaro (PL), com 17%.

A pesquisa do Instituto Futura, contratada pelo banco Modalmais, divulgada no final de abril, apontou Lula com 41,5% da preferência dos eleitores, contra 34,2% de Bolsonaro.

