Marina Silva lança pré-candidatura de Túlio Gadêlha à Prefeitura de Recife

247 - Neste sábado (2), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, protagonizou um evento político em Recife ao lançar seu aliado, o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE), como pré-candidato à prefeitura da capital pernambucana, informa o jornal O Globo. No entanto, a ausência da ex-senadora Heloísa Helena, presidente da Rede e líder de uma ala interna que rivaliza com o grupo de Marina, não passou despercebida durante a cerimônia.

Marina Silva, em seu discurso, abordou a necessidade de evitar a polarização política e destacou as qualidades de Gadêlha, ressaltando sua juventude e potencial para contribuir com uma gestão municipal resiliente. "Uma liderança política jovem tem uma contribuição a dar sobre como é fazer uma prefeitura resiliente. Tem uma contribuição que a gente pode fazer agora, que é destensionar este ambiente polarizado".

Entretanto, a candidatura de Túlio Gadêlha enfrenta um impasse, uma vez que a Rede está em federação com o Psol, que já lançou a deputada estadual Dani Portela como pré-candidata, em um pré-acordo costurado com Heloísa Helena. Dirigentes partidários indicam que até as convenções partidárias, um dos dois nomes será escolhido para representar a federação. A expectativa é de que Gadêlha seja preterido.

Enquanto isso, o atual prefeito, João Campos (PSB), buscará a reeleição com o apoio do PT, que almeja indicar seu vice.

