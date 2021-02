Médicos cearenses cobram Bolsonaro: cadê a vacina?

247 - Em vídeo divulgado na tarde desta quinta-feira, 25, véspera da visita de Jair Bolsonaro ao Ceará, médicos cearenses se manifestaram cobrando vacinação ampla e rápida. Eles ainda exigiram respeito ao SUS, auxílio emergencial e mais medidas de apoio a pessoas e empresas diante da pandemia de Covid-19.

A manifestação acontece num momento de aumento acelerado de casos da doença, de novas variantes, hospitais lotados e com o Brasil tendo chegado à marca de 250 mil óbitos registrados pelo novo coronavírus.

O grupo Médicos em Defesa da Vida, da Ciência e do SUS reúne integrantes do Coletivo Rebento, da Associação de Médicos e Médicas pela Democracia, da Rede Nacional de Médicos Populares, além de outros médicos de diversas especialidades. Cerca de 25 médicos participam do vídeo, responsabilizando o governo federal pela omissão diante da pandemia e pelas medidas erradas. Confira o vídeo:

