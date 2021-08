Meu vice será "uma pessoa que pense no povo como eu e não pense em dar golpe", diz Lula

“Uma pessoa que pense no povo como eu e não pense em dar golpe. É difícil. Mas vou escolher com carinho”, declarou o ex-presidente quando questionado sobre a escolha do nome para ser seu vice na chapa para a disputa das eleições presidenciais de 2022 edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (25), durante sua caravana pela região Nordeste do país, e apontou as qualidades que procura no seu vice, mirando as eleições presidenciais de 2022.

“Uma pessoa que pense no povo como eu e não pense em dar golpe. É difícil. Mas vou escolher com carinho”, declarou.

O político também destacou o processo de desmonte que o país enfrenta. “Não podemos pensar na Petrobras só como uma empresa de petróleo e gás. A Petrobras tem capacidade de investir, gerar desenvolvimento. E eles querem vender tudo que produz estabilidade para o país”, apontou o petista.

De acordo com Lula, “o que estão fazendo é um crime. Esse país não pode ser vendido a preço de banana”

Ele afirmou durante a coletiva que “se for pra fazer política com ódio, é melhor parar de fazer política”. “Política não comporta ódio. Perguntam se guardo rancor: minha vingança vai ser fazer mais do que fiz. Mais Educação, mais Saúde, mais emprego. Minha vingança é o povo voltar a sentir orgulho de ser brasileiro”, disse.



Lula ainda ainda ressaltou que “o país que eu sonho é um Brasil que ofereça oportunidade para todos. Todos os estados sendo tratados da mesma forma. Se um nordestino sair daqui do Nordeste pra ir pra São Paulo que seja pra fazer turismo, e não pra fugir da fome”.

Acompanhe a coletiva:

Coletiva de imprensa com Lula em Natal https://t.co/TIcTz9RSoH — Lula (@LulaOficial) August 25, 2021

