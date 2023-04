Ministério Público afirma que Eduardo Campos, morto em 2014, recebia propina

Apoie o 247

247 - Denúncia criminal apresentada na Justiça Federal em Pernambuco afirma que o ex-governador Eduardo Campos (PSB), que morreu em 2014, era beneficiário de pagamentos feitos em uma conta em nome de um tio aberta na Suíça.

A acusação aponta que a empreiteira Odebrecht fez repasses que somaram R$ 771,5 mil (o equivalente a R$ 4 milhões atualmente) em contrapartida a favorecimento ocorrido no governo do pessebista no estado (de 2007 a 2014), informa reportagem da Folha de S.Paulo.

A acusação é um desdobramento da Operação Lava Jato e está sob segredo de Justiça.

Um dos acusados do crime de lavagem de dinheiro é Sandra Leote Arraes, viúva de um tio do ex-governador, Carlos Augusto Arraes —morto em 2010. Outro réu —este também suspeito de corrupção— é Aldo Guedes, ex-dirigente da Copergás, principal estatal pernambucana, e ex-sócio do ex-governador. Outros dois acusados são colaboradores da Justiça.

No último dia 17, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão da ação penal e do sequestro de bens em relação a Sandra Leote. O magistrado atendeu a um pedido da defesa que afirmava que outros processos que têm por base dados do acordo de leniência da Odebrecht foram paralisados.

Procurado pela reportagem, João Campos, prefeito de Recife e filho do ex-governador, não quis se pronunciar. Sua assessoria afirmou que o jornal deveria procurar o PSB em Pernambuco para falar a respeito. O partido também não quis se pronunciar sobre o tema.

